Inzaghi e l’Inter non sono mai stati così distanti. Il tecnico è sotto esame e rischia di perdere il posto nelle prossime partite. Molto improbabile, al momento attuale, una sua permanenza in panchina anche il prossimo anno. I nerazzurri, infatti, stanno sondando diversi nomi, e tra questi c’è anche Mauricio Pochettino.

Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo la quale l’Inter avrebbe chiamato negli scorsi giorni il tecnico ex Paris Saint-Germain. Le parti avrebbero avuto una chiacchierata conoscitiva per capire la disponibilità del tecnico.

Un’opzione non semplice dal momento che Pochettino sembra essere favorito per sostituire Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Inoltre, un profilo di spessore internazionale come quello dell’argentino sarebbe possibile solo con la qualificazione alla prossima Champions League. Senza di quella, l’Inter dovrà ridimensionare di molto i propri obiettivi.