TS – Inter, attenta alla Juve: primo sondaggio per Bastoni

Nuove scintille di mercato in vista tra Inter e Juventus. Nel bel mezzo delle trattative tra il club nerazzurro e Alessandro Bastoni per il rinnovo, ecco che i bianconeri avrebbe chiesto informazioni sul centrale in scadenza di contratto nel giugno 2024. A riportare la notizia è stato questa mattina Tuttosport, secondo cui la nuova dirigenza juventina potrebbe fare un tentativo nei prossimi mesi a condizioni economiche non proibitive.

Come ribadito dal quotidiano torinese, però, difficilmente l’Inter aprirà alla cessione di una pedina così importante ad una diretta avversaria, considerando che in virtù della sua fede nerazzurra anche lo stesso Bastoni potrebbe non gradire la destinazione. Ad oggi va sottolineato che l’obiettivo primario del club nerazzurro rimane quello di prolungare il contratto dell’ex Atalanta.

L’impressione è che un accordo finale si possa raggiungere sui 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, quasi il doppio rispetto agli attuali 2,8 guadagnati dal difensore. I contatti con l’agente Tullio Tinti sono frequenti, così come non mancano le lusinghe di grandi club del calibro di Manchester City e Psg. Ecco, nel caso in cui le parti non dovessero raggiungere un accordo, la pista estera più che la Juve potrebbe essere quella più appetibile per il futuro di Bastoni.