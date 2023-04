Da qualche mese Chris Smalling è diventato uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter. Ad agevolare l’operazione con il centrale inglese è ovviamente il suo contratto in scadenza con la Roma al termine di questa stagione. L’ex Manchester United ha nelle proprie mani anche la possibilità di attivare un’opzione automatica per il rinnovo per un’altra stagione, alle stesse cifre rispetto a quelle attuali.

Un prolungamento che Smalling non ha ancora attivato, probabilmente anche in virtù del forte interesse dell’Inter palesato nei suoi confronti per averlo a costo zero. Un rebus che, secondo quanto riportato da calciomercato.com, verrà sciolto entro un paio di settimane.

La Roma si aspetta infatti una risposta definitiva e l’inglese, ad oggi più intenzionato a continuare la sua avventura nella Capitale, avrebbe chiesto altre due settimane prima di decidere.