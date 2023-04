Quattro sconfitte rimediate nelle ultime cinque giornate di campionato rischiano di diventare un passivo difficile da superare per l’Inter in vista del finale di stagione. Un rendimento che potrebbe rovinare le speranze del club nerazzurro di classificarsi tra le prime quattro in classifica, dicendo addio alla possibilità di giocare la prossima edizione di Champions League.

Un obiettivo che, soprattutto per ragioni economiche, l’Inter non può invece concedersi di mancare. Per evitare dunque conseguenze ben peggiori, Marotta avrebbe scelto di richiamare una vera e propria specialista: Lucia Bocchi. La psicologa, celebre per aver aiutato in passato una campionessa come Sofia Goggia a superare i momenti più difficili, era stata già con la squadra ai tempi di Antonio Conte.

Come riportato da la Repubblica, proprio dalla psicologa potrebbe essere partita l’idea di evitare il ritiro dell’intera squadra ad Appiano Gentile alla vigilia del match tra Juventus e Inter, rimandando l’appuntamento a questa mattina prima di partire tutti insieme verso Torino.