Juventus-Inter, il gesto inedito di Zhang per la finale di Coppa Italia

Un gesto che non ha precedenti

L'Inter è come una famiglia. Questo il messaggio che ha lanciato Zhang in vista della finale di CoppaItalia di domani sera tra Juventus e Inter. Come fa sapere La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Inter ha invitato tutti i dipendenti della società - per email - a seguire la squadra allo Stadio Olimpico. La risposta è stata massiccia.