Lotta Scudetto, i programmi per l’ultima giornata: quando giocheranno Inter e Milan?

C'era l'ipotesi di sabato, ora però i piani sembrano saltati

Alessio Murgida

Nonostante tutto, l'Inter continuerà a lottare per lo Scudetto fino all'ultimo. C'è da far sudare il Milan, tenendo viva la speranza di un clamoroso ribaltone. Per questo motivo, diventa fondamentale capire anche quando giocheranno Inter e Milan l'ultima giornata di campionato.

Inizialmente, come scrive La Gazzetta dello Sport, l'intenzione era di far giocare Inter e Milan nell'anticipo di sabato 21 maggio (alle ore 15.00). I piano però sembrano saltati perché quello stesso giorno ci sarà uno spettacolo in Piazza Duomo: per motivi di sicurezza, quindi, sembra essere saggio spostare la data delle due partite.

L'Inter giocherà a San Siro contro la Sampdoria, mentre il Milan sarà impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ora la data più probabile, anche se non ancora ufficiale, è quella di domenica 22 maggio (sempre alle ore 15.00). In caso di Scudetto rossonero, i tifosi nerazzurri dovrebbero anche lasciare lo stadio per permettere ai cugini di affluire all'interno di San Siro.

Uno scenario che ha già un precedente (con l'Inter vittoriosa nel 2008) ma che ovviamente non ci auguriamo. In ogni caso, nei prossimi giorni si attendono nuovi aggiornamenti con comunicazioni costanti tra club, Ministero dell'Interno e Lega Serie A.