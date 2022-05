Sky – Bastoni ci prova per Juventus-Inter: le ultime da Appiano

C'è ottimismo sulla presenza del difensore nerazzurro ma non è scontata

Arrivano notizie leggermente positive per l'Inter. Come fa sapere Sky Sport, oggi Alessandro Bastoni si è allenato in gruppo ma saranno decisivi i prossimi allenamenti per il verdetto finale. C'è comunque speranza di vederlo in campo per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, prevista per mercoledì 11 maggio.