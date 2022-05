Inter – Verso la finale di Coppa Italia: Inzaghi cerca la formazione Anti-Juve

Le ultime in vista della finale di Mercoledì

Per il tecnico in primis buone notizie dall'infermeria: Alessandro Bastoni è ormai pienamente recuperato e sarà disponibile per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Lo staff medico, giustamente, è ancora cauto e lo sta centellinando anche in allenamento, ma tutto lascia pensare che possa essere della partita; questa mattina dovrebbe lavorare in gruppo. Inzaghi spera che con lui la difesa possa tornare ermetica. Senza Bastoni infatti il reparto balla molto di più: Dimarco, per quanto sia un giocatore valido, ha ampiamente dimostrato di non saper fare il centrale. Con il rientro di Bastoni, per il resto formazione tipo e senza sorprese per assaltare i bianconeri: unico dubbio in attacco.