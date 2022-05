Inter, baby Stankovic annuncia la propria permanenza al Volendam: crescerà in Olanda

La conferma arriva dal diretto interessato

Come è giusto che sia, un ragazzo tanto giovane e promettente ha bisogno di minuti in campo. Ecco perché come confermato dallo stesso Stankovic durante la festa organizzata dal Volendam per la promozione in Eredivisie, rimarrà ancora un anno in prestito al club olandese, giocandosi le proprie carte questa volta nella massima serie. Il Volendam poi ha "ufficializzato" l'accordo, taggando l'Inter su Twitter.