LIVE – Aspettando Verona-Milan, la gestione Correa e ultime Coppa Italia

Nuovo appuntamento in diretta con Passione Inter a partire dalle 19.30

Nuovo appuntamento in diretta con i giornalisti della redazione di Passione Inter e i membri del club di Passione Inter che vi offrono il punto della situazione con le principali news sull'Inter di giornata. Nella diretta di oggi parleremo di Verona-Milan in programma questa sera, del futuro all'Inter del Tucu Correa e delle ultimissime in vista della finale di Coppa Italia.