Chi è Ekitike, la giovane punta che piace a Inter e Milan

Il giovane francese sembra un prototipo di campioncino

Inquadrare Ekitike, specie visti i suoi 19 anni, non è semplice. Il ragazzo è ancora in rampa di lancio e in fase di maturazione e, per quanto sia un attaccante che agisce principalmente da punta centrale, è ancora presto per etichettarlo. Il francese, nonostante l'età, è contraddistinto da un grande fisico: è già alto 189 cm. Questo però non influisce sulle sue doti di corsa, anzi, è molto rapido di passo e nel dribbling, specie quando lanciato in campo aperto. Impiegato a inizio carriera come ala sinistra, ama svariare ancora in quella zona: spesso le sue azioni partono proprio dal centro sinistra, per poi culminare a centro area. Con il dovuto metro di paragone ovviamente, per movenze e stile nella giocata ricorda vagamente un Thierry Henry ancora da sgrezzare. Tuttavia deve migliorare molto sotto l'aspetto caratteriale: 2 cartellini rossi in sole 24 partite stagionali sono troppi, specie per una punta.