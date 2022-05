Mercato – Lautaro ha l’Inter nel cuore: la società proverà a trattenerlo

Il Toro ama Milano ed è ricambiato

Pietro Magnani

Le voci su una possibile cessione di Lautaro Martinez nella prossima sessione estiva, nonostante le continue smentite del giocatore, si fanno sempre più insistenti. Complice anche la difficile situazione economica del club ed il rendimento del numero 10, l'ipotesi di un addio è effettivamente concreta: per ripianare i conti vanno fatti dei sacrifici, e chi è più appetibile per le big europee di un attaccante giovane e letale come il Toro?

I tifosi dell'Inter però possono aggrapparsi ad una flebile speranza. Lautaro è fortemente legato al club, a differenza di Lukaku, e ha sposato in toto il progetto. Ama la squadra, ama i tifosi e soprattutto, ama Milano. Si è trasferito proprio per questo nel cuore pulsante della città e ha più volte ribadito come non abbia intenzione di lasciare il capoluogo lombardo. L'Inter dal canto suo, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, è felice di questo suo affetto e ha intenzione di fare di tutto per trattenerlo, sacrificando altri giocatori, in primis Pinamonti, per mitigare il passivo.

Escludere però un addio, per quanto le parti in causa vogliano proseguire insieme, è al momento impossibile. In caso di un'offerta monstre, come accaduto l'anno scorso per Lukaku, sarebbe quasi impossibile per la società puntare i piedi e dire di no. Lautaro però sa farsi voler bene ed ha già un peso specifico importante, da leader nello spogliatoio, nonostante i 24 anni. La sua maturazione è evidente e l'Inter vuole trattenerlo a tutti i cosi. Che il vero sacrificio, invece di cederlo, possa essere trattenerlo a dispetto delle casse in difficoltà?