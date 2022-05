Inter-Juve – Tra incassi e premi sarà una finale di Coppa Italia da record

Numeri da capogiro all'Olimpico

La finale di Coppa Italia incombe e la sfida tra Inter e Juve promette scintille e di essere una gara decisiva per le valutazioni finali della stagione delle due squadre. Intanto che si aspetta di scendere in campo però, la partita sarà già una finale da record.

Come riportato da Corriere dello Sport infatti, la finale garantirà un premio complessivo alle due squadre di 12 milioni di euro, il più ricco di sempre. E anche l'incasso dell'Olimpico, che va verso il tutto esaurito, sarà molto probabilmente da record della competizione. Mercoledì a Roma ci saranno infatti 67 mila spettatori, con solo poche decine di tagliandi rimasti che verranno piazzati nelle prossime ore. Si viaggia verso i 4,5 milioni di incasso. Una cornice da favola e che raramente si era vista prima. Che questa, complici anche i premi molto più ricchi per le squadre, possa essere finalmente la rinascita della Coppa Italia, per tanti anni snobbata dalle big?