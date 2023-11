Zefi è tornato: doppietta con l’Inter U18 e nuovi scenari per il futuro

Qui su Passione Inter abbiamo cercato di svelare il mistero legato a Kevin Zefi. Il talento classe 2005 quest’estate non era stato inserito nella rosa dell’Inter Primavera. Nel finale della scorsa stagione aveva subito un brutto infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dai campi fino a qualche giorno fa. Quest’estate tra l’altro sembrava tutto apparecchiato per una sua cessione, con il Newcastle molto interessato all’attaccante irlandese. Tuttavia non se n’è fatto nulla anche perché il contratto di Zefi scadrà a giugno 2024 e sarebbe molto più conveniente aspettare e prenderlo a zero. Su questo fronte però ci sono grandi novità.

Secondo quanto abbiamo raccolto, l’accordo tra Zefi e i Magpies sarebbe saltato. Tra le cause potrebbe esserci proprio l’infortunio alla spalla e magari qualche dubbio legato alle sue condizioni considerato i mesi di cui ha avuto bisogno per recuperare. Lui ci ha tenuto a dimostrare che non ha perso minimamente le qualità che lo contraddistinguono. Le stesse che gli hanno permesso di collezionare 16 gol e 3 assist in 13 partite con l’Under 18 nerazzurra lo scorso anno. Nell’ultima giornata di Campionato è infatti tornato in campo e lo ha fatto regalando spettacolo.

IL RITORNO IN CAMPO

L’Inter Under 18 gioca in trasferta a Parma e nel secondo tempo va sotto per 2-0, vedendo già il Milan scappare al primo posto. A 10′ dal termine accorcia le distanze Matteo Venturini con il gol del momentaneo 2-1. Il mister Zanchetta al 19′ della ripresa butta in campo Kevin Zefi, alla prima dopo il lungo infortunio. È proprio lui a 5′ dal termine a trovare il gol del pari con un tiro potente quasi per sfogarsi dopo il tanto tempo passato lontano dal pallone. Al terzo ed ultimo minuto di recupero è ancora il classe 2005 con un tiro a giro rasoterra che bacia il palo e poi entra in rete a regalare il 3-2 e la vittoria ai nerazzurri, che agganciano così in vetta i rossoneri. Doppietta e messaggio al mondo del calcio: I’m back.

FUTURO

Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, al momento non ci sono novità. La scadenza rimane giugno 2024, per cui il rischio di perdere Zefi a zero è ancora elevato. È un ottimo segnale però il fatto che sia tornato a giocare, che l’abbia fatto con il nerazzurro addosso e soprattutto segnando non uno ma ben due gol all’esordio. La sua storia con l’Inter potrebbe non essere ancora chiusa. D’altra parte il club nerazzurro dovrà garantirgli un progetto in cui puntano su di lui. In Inghilterra avrebbe giocato nella squadra B del Newcastle, in Premier League 2, opzione su cui anche l’Inter sta lavorando. Al momento un suo impiego nella Primavera di Cristian Chivu sarebbe ottimo, decidendo poi, in caso di rinnovo, se prestarlo o puntarci fin da subito. L’Inter non può e non deve perdere così un talento come Zefi.