Subito un KO pesante per Chivu: salta l’esordio al Mondiale

Cristian Chivu esordirà sulla panchina dell’Inter subito con una gara ufficiale: la prima del Mondiale per Club, contro il Monterrey. Una partita speciale per il tecnico, ma anche per i nerazzurri, in campo per la prima volta dopo la finale di Champions League.

Sarà anche la prima del post-Inzaghi, ma la squadra dovrebbe mostrare segni di continuità per quanto riguarda lo schieramento e i giocatori impegnati. Chivu, però, dovrà subito fare i conti con un’assenza pesante. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico romeno dovrà fare a meno di Denzel Dumfries.

L’esterno olandese è vittima di un affaticamento all’adduttore e salterà la sfida con il Monterrey. Come scrive sempre la Rosea, a domanda precisa sulle sue condizioni, Dumfries avrebbe risposto alzando il pollice. Pertanto, il problema non dovrebbe essere troppo grave. Al suo posto dovrebbe giocare Darmian, favorito su Luis Henrique.