KO in rifinitura: il Milan perde un TITOLARE contro l’Inter

Tempo di rifinitura per Inter e Milan in Arabia Saudita prima della finale di Supercoppa Italiana, in scena domani sera alle 20 (ora italiane). Inzaghi deve sciogliere il dubbio legato all’attacco, vista l’assenza di Thuram, ma anche Conceicao deve fare alcune scelte per quanto riguarda la formazione titolare.

L’incognita principale del tecnico portoghese riguarda la presenza o meno di Rafael Leao, la cui presenza non è certa, ma c’è anche un’altra possibile assenza dell’ultimo minuto. Come riportato da Milan News, infatti, Matteo Gabbia avrebbe saltato la rifinitura a causa dell’influenza.

Conceicao, dunque, potrebbe aver perso l’uomo che ha deciso l’ultimo derby, con la coppia di difesa del Milan che dovrebbe essere, obbligatoriamente, la stessa vista contro la Juventus, con Tomori e Thiaw coppia di centrali.