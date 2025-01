Inter, emergenza TOTALE in attacco: nuovo forfait per Inzaghi

Non è decisamente un gran momento questo per l’Inter per quanto riguarda l’infermeria. All’elenco dei calciatori fuori per infortunio, infatti, nelle scorse ore si è aggiunto un nuovo interista a far compagnia a Marcus Thuram, ai box dopo il leggero affaticamento all’adduttore della coscia sinistra accusato durante il primo tempo della semifinale con l’Atalanta.

Oltre al francese, che questa mattina non ha preso parte alla seduta insieme ai compagni, anche Joaquin Correa, vittima di un affaticamento. I due dovrebbero stringere i denti per finire in panchina, ma potrebbero non prendere parte al match qualora non dovessero dare le adeguate garanzie sotto l’aspetto fisico.

Come ribadito da Tuttomercatoweb, dunque, in avanti Inzaghi sembra aver sciolto l’ultimissimo dubbio: a far coppia con Lautaro Martinez nel derby di domani sera con il Milan nella finalissima di Supercoppa Italiana, sarà Mehdi Taremi. Per Arnautovic chance di subentrare a gara in corso, in quanto unico attaccante totalmente a disposizione nel reparto avanzato.