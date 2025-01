Aria di derby anche sul mercato: DOPPIA sfida tra Inter e Milan

Inter e Milan sono pronte a contendersi il primo trofeo stagionale del calcio italiano. Domani, infatti, andrà in scena la finale di Supercoppa, in programma a Riyadh. Nel frattempo, però, i due club sono pronti a mettere in scena il derby anche in sede di mercato.

Come riportato da Tuttosport, infatti, nel mirino di entrambe le società sarebbero finiti due dei talenti più interessanti di questa stagione di Serie A. Si tratta di Nico Paz del Como, ma con clausola di recompra a favore del Real Madrid, e di Samuele Ricci del Torino.

Al momento attuale, i nerazzurri sarebbero orientati più sul talento argentino dei lariani, ma l’incognita legata alla strategia del Real Madrid, fa tenere gli occhi aperti anche sul centrocampista della nazionale italiana. Quest’ultimo, invece, sarebbe proprio la priorità del Milan, alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche per completare la mediana.