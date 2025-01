Sorpresa Inter, FIRMA in arrivo con la CLAUSOLA

Nuovo affare in dirittura d’arrivo per l‘Inter che ha deciso di risolvere in anticipo un intrigo di mercato. Dopo le numerose riflessioni andate avanti nei mesi scorsi, il club nerazzurro sembra essere pronto per attivare un’importante opzione presente sul contratto del calciatore.

Come riferito nell’edizione odierna de il Giornale, l’Inter – entro il prossimo giugno – estenderà di un altro anno il contratto di Stefan de Vrij. Il centrale olandese ha mostrato sin qui un livello altissimo, sostituendo degnamente il lungodegente Francesco Acerbi.

Grazie all’opzione presente sul contratto in scadenza il prossimo giugno, l’Inter potrà esercitare la clausola in qualsiasi momento: “Restando in tema di difensori: l’Inter ha deciso di arrivare l’opzione di rinnovo per allungare il contratto di De Vrij, che resterà a Milano fino al 2026”.