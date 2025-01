Derby di Serie A all’estero: l’annuncio di De Siervo

A poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, Luigi De Siervo ha parlato del futuro del calcio italiano all’estero. L’amministratore delegato della Lega Serie A ha parlato, in particolare, della possibilità di disputare una gara di campionato all’estero, facendo un riferimento diretto proprio al derby di Milano.

Queste le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport:

“Ci stiamo lavorando da cinque anni. L’obiettivo è quello di imitare la NFL e NBA che giocano match della regular season in Europa. Abbiamo provato a percorrere questa strada, ma la Fifa, la Uefa e la Figc ci hanno finora spiegato che non è possibile. Non credo che eventualmente sia corretto disputare all’estero più di una partita, e non un big match come il derby di Milano per esempio. Cambierà qualcosa nei prossimi tre anni? Lo scopriremo solo vivendo. In futuro torneremo a Gedda? La decisione spetta agli organizzatori in base al loro calendario di eventi che in inquadra nella Vision 2030. A Gedda ricordo che abbiamo organizzato una grande finale e per la prima volta le donne poterono entrare allo stadio”.