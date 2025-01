Futuro Frattesi: l’Inter ha due EREDI congeniali a Inzaghi

Negli ultimi giorni le voci attorno al futuro di Davide Frattesi si sono fatte più insistenti, alimentate dall’interesse della Roma nei suoi confronti. Al momento, però, l’Inter ritiene il centrocampista praticamente incedibile.

Lo riporta anche Tuttosport, che, sottolinea anche come lo scenario potrebbe cambiare in estate, con Frattesi che potrebbe allontanarsi dall’Inter, dopo due stagioni da alternative. E nel mirino della dirigenza nerazzurra ci sarebbero un paio di giocatori con “caratteristiche tecniche più vicine alle necessità di Inzaghi”.

Si tratta di Nico Paz del Como e Samuele Ricci del Torino. Sul primo c’è la convinzione che possa diventare un ottimo erede di Mkhitaryan, abbassando il suo raggio di azione attuale da trequartista/seconda punta. Il giocatore granata, invece, sarebbe un ottimo sostituto di Barella e anche un perfetto vice-Calhanoglu.

Per Ricci potrebbe servire un’offerta da 25-30 milioni di euro, mentre per il talento argentino molto dipenderà anche dalla recompra da 12 milioni di euro in favore del Real Madrid. I Blancos potrebbero riacquistarlo, ma decidere poi di rivenderlo.