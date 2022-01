Kolarov anticipa i tempi: ritiro dal calcio giocato già a gennaio

La decisione del serbo

Kolarov infatti non lascerà l'Inter, ma non continuerà a giocare. E non aspetterà nemmeno la scadenza del contratto a giugno: appenderà quasi sicuramente gli scarpini al chiodo fin da ora, a gennaio, e si ritirerà. Il calciatore si è preso ancora qualche giorno per la decisione ufficiale, ma tutto lascia ormai pensare che si vada in questa direzione. Inzaghi comunque non vuole che lasci del tutto l'Inter, visto che lo considera un uomo di fiducia: vorrebbe inserirlo nel proprio staff. Possibile quindi che il passaggio sia immediato e il serbo rimanga comunque in nerazzurro per la sua grande importanza nello spogliatoio.