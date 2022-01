Mercato – Inter, Sensi bloccato, ma la Sampdoria ci spera ancora

Decisivi gli esami di Correa

Più ancora del goal a far riflettere l'Inter è l'ennesimo stop muscolare per Correa. I nerazzurri vorrebbero evitare di investire per un attaccante di riserva nel mercato di gennaio ma, al momento, si trovano con solo tre giocatori nel ruolo. Per questo il club, come confermato anche da Gianluca Di Marzio, ha temporaneamente annullato il trasferimento di Sensi che, in caso di necessità, può giocare come seconda punta. Prima di lasciarlo partire per Genova infatti l'Inter vuole capire meglio la situazione: oggi Correa si sottoporrà agli esami strumentali e il quadro sarà più chiaro. Se lo stop, ipotesi improbabile per il momento, sarà di meno di un mese Sensi avrà il via libera. Altrimenti, se sarà superiore al mese, verrà trattenuto a Milano per necessità. Al momento il prestito è congelato, ma la Sampdoria ci spera ancora.