Mercato – Kostic pista più calda: l’Inter ci prova per gennaio

Nerazzurri in pressing sul serbo

L'Inter guarda al mercato del futuro, ma con un'urgenza anche in quello di gennaio. Simone Inzaghi infatti ha espressamente chiesto alla società un vice Perisic. In primis per mettere una pezza all'attuale buco in rosa, visto che Dimarco verrà quasi esclusivamente impiegato da braccetto di sinistra in difesa. In secondo luogo perché così facendo, nella sempre più probabile ipotesi di un addio a giugno con Perisic, può istruire il nuovo arrivato a dovere per ereditarne il posto da titolare fisso.