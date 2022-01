Mercato – Inter, il piano per Scamacca: soldi più contropartite

La strategia nerazzurra

Pietro Magnani

Gianluca Scamacca è uno dei nomi più caldi sul mercato, specie per il possibile Derby d'Italia tra Inter e Juventus. I nerazzurri sono comunque piuttosto fiduciosi ed avanti nell'operazione. In primis per l'ottimo rapporto con il Sassuolo e per le altre trattive connesse per Frattesi e Raspadori. In secondo luogo perché Marotta è convinto di poter garantire un progetto migliore al giovane attaccante, invogliandolo quindi a scegliere proprio il club nerazzurro.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Scamacca resta una delle priorità dell'Inter per il mercato estivo. Tuttavia la valutazione di 40 milioni di euro rimane proibitiva. Ecco perché Marotta valuta di calare alcuni assi nella manica, graditi ai neroverdi, come possibile contropartita tecnica. Pirolae Pinamonti, entrambi giovani e di prospettiva, sarebbero i principali indiziati ad essere inseriti nell'operazione e potrebbero abbassare considerevolmente le pretese degli emiliani.

L'Inter conta di convincere poi il ragazzo permettendogli di essere centrale nel progetto e di crescere all'ombra di un numero 9 totale ed affermato come Edin Dzeko. I nerazzurri quindi puntano forte su Scamacca ed attenzione: il suo arrivo non precluderebbe quello eventuale di Paulo Dybala. L'argentino infatti, arrivando a parametro zero, peserebbe solo sul monte ingaggi. Doppio sgarbo alla Juve in arrivo quindi?