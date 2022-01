TMW – L’Inter può prendere Juan Cuadrado: colpo di Marotta a parametro zero?

Il terzino della Juventus è in scadenza di contratto il prossimo giugno

Non c'è solo Dybala come bianconero nei radar dell'Inter. Secondo TuttoMercatoWeb, infatti, il club nerazzurro starebbe monitorando anche il profilo di Juan Cuadrado dalla Juventus. Il colombiano è in scadenza di contratto il prossimo giugno e il rinnovo con la società bianconera non sembra essere ancora decollato, nonostante l'ottimismo sull'accordo.