E’ stata una giornata speciale per Davide Frattesi, all’esordio assoluto dal primo minuto con la maglia dell’Inter. Sino ad oggi, infatti, il centrocampista nerazzurro era stato schierato da Simone Inzaghi solamente a gara in corso, mostrando comunque sprazzi del suo talento. Una gara vinta di misura contro l’Empoli, non senza soffrire come ammesso al triplice fischio dall’ex Sassuolo ai microfoni di Dazn: “Sollievo a fine partita? Sì, non vedevo l’ora fischiasse”.

A Frattesi è stato poi chiesto di indicare la principale differenza nel salto ad una grande squadra come l’Inter: “L’obbligo di dover vincere ogni partita, anche sul risultato di parità si va alla ricerca del gol. Poi le squadre avversarie sono più chiuse, ma quello ci sta. Quando viene l’Inter si sa che va a dominare le partite”.

Sul gol di Federico Dimarco, poi, il centrocampista ha spiegato a cosa fosse dovuta l’iniziale incredulità: “Intanto mi era arrivata una pallonata in faccia incredibile ed ero mezzo rimbambito. Infatti non ci credevo, ho detto ‘sto sognando’, un gol pazzesco. Ma Dimash ce l’ha il piede per fare queste cose, quindi incredulo ma neanche troppo. Se mi ha trasmesso il suo interismo? Chi meglio di lui, è un bravo ragazzo e ci tiene, si vede che ce l’ha dentro”.

Infine, le sue emozioni all’esordio dal primo minuto in maglia nerazzurra: “Belle sensazioni, sicuramente potevo fare di più in zona gol, ma quello va anche a periodi. Va migliorato quell’aspetto, ma rimane una splendida sensazione”.