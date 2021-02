La rinascita di Skriniar, Biasin: “La forza si misura con la costanza, bentornato. I suoi voti in Serie A…”

Ieri sera contro la Fiorentina all’Artemio Franchi l’Inter ha chiuso il match per la quarta volta consecutiva in Serie A non subendo gol. Il 2-0 firmato Nicolò Barella ed Ivan Perisic ha regalato la vetta momentanea in Serie A ai nerazzurri e soprattutto ha evidenziato come la squadra sia in forma, pronta ad un mese di febbraio decisivo.

I lati positivi sono ancora una volta tanti, ma è la difesa ad essere protagonista con l’ennesimo clean sheet, merito della squadra e della crescita dei singoli. In particolare Milan Skriniar è ritornato il muro insuperabile ammirato nell’era Spalletti, riuscendo a cucirsi addosso perfettamente il ruolo di terzo centrale di destra. Antonio Conte ormai non ci rinuncia più e le sue prestazioni sono un’ottima risposta. Fabrizio Biasin – sul suo account Twitter – ha evidenziato i voti in pagella dello slovacco in questa stagione. Impressionanti.