Fiorentina-Inter, bentornato Handanovic! La prestazione è solida: “È tornato quello dei bei tempi”

In una stagione tutt’altro che positiva per lui, quando sembra tornare quello dei bei tempi, purtroppo, fa notizia. Stiamo parlando di Samir Handanovic, che nella partita del Franchi contro la Fiorentina è stato quasi uno spettatore non pagante. Sollecitato da qualche tiro centrale, si è dovuto superare in una sola occasione, nella quale ha respinto abilmente una doppia conclusione ravvicinata di Bonaventura e Biraghi. Nella prossima scheda ecco il confronto voti dei quotidiani sulla prova di Samir.

LE NOVITÀ SULLA QUESTIONE SQUALIFICA IBRA-LUKAKU >>>