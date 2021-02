Fiorentina-Inter, Lukaku in versione difensore: “Quando si dice leader, pensi a lui”

Niente gol per Romelu Lukaku nella sfida dell’Inter contro la Fiorentina vinta 2-0 con le reti di Barella e Perisic. L’attaccante belga ha giocato la maggior parte della sfida nell’area nerazzurra salvando anche diverse possibili palle gol per la Fiorentina. La più iconica è quella su Eysseric che vale un mezzo gol. Gol che, però, non è riuscito a segnare. Lukaku, nonostante i gol, è sempre più leader dell’Inter, dimostrandosi efficace e fondamentale anche in fase difensiva. Vediamo i voti che l’attaccante ha ricevuto sui maggiori quotidiani sportivi questa mattina:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Non è in un gran periodo di forma, il meglio della sua partita è in un intervento decisivo su Eysseric che vale un mezzo gol. Però fai fatica a buttarlo giù, nonostante il gol fallito a fine primo tempo. Utile comunque.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Invece dei difensori della Fiorentina è la sua svogliatezza a frenarlo. Più presente nell’area nerazzurra che in quella viola.

TUTTOSPORT 6 – Il gol che manca sul gong del primo tempo non gli fa onore. Stavolta il meglio lo dà in difesa: salva su Eysseric e di testa le piglia tutte. Quando si dice leader, difficile non pensare a lui.

PASSIONE INTER 6 – Non riesce proprio ad ingranare ed entrare in partita. Parte della colpa però, va detto, è anche dei compagni che faticano a servirlo in maniera pulita. Nella ripresa poi lavora ancor di più per i compagni e ottiene una meritata sufficienza.

FIORENTINA-INTER, BENTORNATO HANDANOVIC: “QUELLO DEI BEI TEMPI”