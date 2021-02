Fiorentina-Inter, Vidal non convince: “Una gara a settimana farà bene anche a lui”

Nella gara contro la Fiorentina, Arturo Vidal non ha dato il meglio di sè. Contro la Juve aveva avuto uno sfogo per essere stato sostituito anzitempo, ma Conte gli ha dato ancora fiducia e l’ha schierato da titolare. Una partita sottotono con un pressing non coordinato. Rischia anche quando va a vuoto aprendo dei corridoio che avrebbero potuto lasciare tanto spazio agli avversaria. Costretto ad uscire a fine primo tempo a causa di una contusione al ginocchio. Vediamo il confronti voti sui quotidiani di questa mattina.

