Social – Conte e le urla al telefono: “Per fortuna dalla prossima torno in panchina”

E’ stata l’immagine emblematica della gara tra Fiorentina e Inter quella di Antonio Conte che urla al telefono tenuto in mano da suo fratello, membro dello staff nerazzurro, per comunicare a Stellini di dire ad Hakimi di stare più basso. Il tecnico è stato per la seconda gara consecutiva in tribuna a causa della squalifica rimediata contro l’Udinese per la discussione accesa con l’arbitro Maresca. Per comunicare con il suo vice, il tecnico ha utilizzato il telefono e gli ha indicato come e cosa fare sul campo.

L’immagine ha fatto il giro del web, scatenando anche i meme e le frasi più divertenti. Ora, a pubblicare il video del momento è stato proprio Antonio Conte sul suo profilo Instagram: “Per fortuna che dalla prossima torno in panchina“, ha scritto il tecnico leccese che per la gara contro la Lazio potrà seguire la sua squadra più da vicino.