UFFICIALE – A Sky i diritti TV delle competizioni europee per il prossimo triennio: 121 match di Champions League a stagione

Erano giorni importanti per il futuro dei diritti audiovisivi per le tre competizioni europee più importanti: Champions League, Europa League ed Europa Conference League. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità, con Sky Sport che ha acquisito i diritti per il prossimo triennio delle tre competizioni.

In particolare Sky trasmetterà 121 delle 137 partite stagionali di Champions League fino al 2024, con gli altri 16 match in esclusiva Amazon per il prossimo anno. Per Europa League ed Europa Conference League invece, dal 2021 al 2024, le gare trasmesse saranno tutte. Un segno di continuità dunque per l’emittente satellitare, che ha ormai abituato i propri clienti al grande calcio.

