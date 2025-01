La ThuLa contro il Venezia per sbloccarsi: cosa manca da 8 mesi

Dopo il grande rammarico a Riad per la Supercoppa Italiana solo sfiorata, il campionato dell’Inter riparte da Venezia dove domenica alle ore 15 andrà in scena la prima gara del girone di ritorno sebbene in modo abbastanza insolito ai nerazzurri manchino ancora da giocare due partite (contro Fiorentina e Bologna) del girone d’andata.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi vuole affidarsi alla sua coppia di attaccanti titolari per la trasferta a Venezia. Il capitano Lautaro Martinez e il suo fido compagno di reparto Marcus Thuram (che ha recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto fiori dalla finale contro il Milan) vogliono iniziare il 2025 con il piede giusto andando entrambi in rete in laguna.

Una rete di entrambi i componenti della ThuLa nella stessa partita manca dal 10 maggio 2024, ovvero otto mesi esatti, quando l’Inter vinse 0-5 a Frosinone. Due attaccanti di questo livello sono fondamentali per Inzaghi ed entrambi vogliono tornare a trascinare la squadra raccogliendo tre punti a Venezia per iniziare bene un mese di gennaio in Serie A che sarà da non sbagliare in chiave Scudetto.