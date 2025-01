Ecco come il calendario di Serie A a gennaio può incidere sullo Scudetto

Il 2025 dell’Inter è certamente iniziato con una delusione vista la sconfitta contro i rivali del Milan in finale di Supercoppa Italiana ma questo mese di gennaio che apre l’anno nuovo resta comunque ricchissimo di impegni cruciali per il futuro stagionale della squadra di Simone Inzaghi.

Ci sono infatti ancora due partite di Champions League (contro Sparta Praga e Monaco) che i nerazzurri non possono sbagliare per confermarsi nei primi otto posti della classifica e poi ci saranno quattro partite di campionato molto importanti per la corsa Scudetto: ed è proprio questo uno dei temi analizzati oggi da La Gazzetta dello Sport.

A gennaio l’Inter in Serie A sfida Venezia, Bologna, Empoli e Lecce: si tratta di quattro squadre da non sottovalutare ma contro le quali Lautaro Martinez e compagni sono chiamati a fare più punti possibili per prendersi la vetta della classifica e dando una sorta di scossone alla corsa verso il tricolore.

L’Inter può infatti sperare in alcuni passi falsi delle prime due attuali concorrenti per lo Scudetto, ovvero Napoli e Atalanta. A gennaio queste due avversarie dovranno infatti giocare il loro confronto diretto (dal quale per forza almeno una uscirà con dei punti in meno) e poi entrambe giocheranno contro la Juventus e sarà quindi anche quello un impegno complicato nel quale si può lasciare qualcosa per strada.