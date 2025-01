Tracciato il futuro della difesa: De Vrij garanzia, esame per Bisseck

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport oggi viene proposto un approfondimento sulla difesa dell’Inter, una zona di campo che in questa prima metà di stagione è stata martoriata dagli infortuni. Ci sono poi anche dei discorsi da fare per la società nerazzurra sul futuro con diversi elementi di questo reparto.

Dopo i lunghi stop di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi che hanno privato il tecnico Simone Inzaghi di due pedine preziose in un momento chiave della stagione, ora il francese è tornato a disposizione ma la sfortuna in casa Inter non si arresta e si è fermato Yann Aurel Bisseck.

Come sottolinea oggi la rosea, il centrale tedesco dell’Inter si dovrebbe sottoporre in queste ore ad esami strumentali dopo che ad Appiano Gentile ieri ha di nuovo avvertito fastidi muscolari agli adduttori e lo staff medico nerazzurro ora vuole far luce sulle sue condizioni.

Chi continua ad essere una garanzia per tutto il reparto è la coppia Alessandro Bastoni – Stefan De Vrij. L’olandese, forse un po’ a sorpresa, sta dimostrando di essere ancora molto affidabile e così l’Inter avrebbe preso una decisione per il suo futuro.

Visto il contratto in scadenza a giugno, la dirigenza vuole intensificare i contatti nelle prossime settimane per trovare un accordo e far firmare a De Vrij un nuovo contratto. Lo stesso discorso non può essere fatto invece per Acerbi che dovrà dimostrare ancora tanto entro fine stagione.