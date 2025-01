Inter, il sostituto di Frattesi è UNO solo: derby di mercato col Milan

Continua a tenere banco su tutti i quotidiano sportivi il caso Davide Frattesi, centrocampista che vorrebbe lasciare l’Inter in quanto è scontento del suo minutaggio e vorrebbe una nuova squadra per giocare di più. Su di lui ci sono diverse squadre interessate soprattutto in Serie A.

Quest’oggi Tuttosport analizza anche le contromosse della società nerazzurra che se dovesse realmente cedere in breve tempo il suo numero 16 dovrà poi andare a sostituirlo. Il preferito di Beppe Marotta e Piero Ausilio per il centrocampo rimane sempre Samuele Ricci, regista del Torino e della Nazionale azzurra di Luciano Spalletti.

Sul centrocampista toscano classe 2001 rimane però forte ancora la concorrenza del Milan. Vanno però anche sottolineate le alte richieste del patron granata Urbano Cairo: ad oggi pari a circa 35-40 milioni di euro complice anche il rinnovo di inizio gennaio dello stesso Ricci con il Toro.