Frattesi ha due prezzi: Inter irritata dal suo agente

Questa prima metà di gennaio in casa Inter continua ad essere caratterizzata abbondantemente dal caso Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo ha fatto sapere alla società di voler cambiare aria per andare in un’altra squadra a giocare di più di quando non riesca a fare alla corte di Simone Inzaghi.

Il comportamento dell’agente del giocatore, Beppe Riso, ha però fatto irritare l’Inter muovendo le acque in un modo poco gradito alla società che se vorrà cedere il suo numero 16 lo farà soltanto alle sue condizioni, scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Il procuratore ha infatti incontrato ieri il DS della Roma Ghisolfi provando a portare in nerazzurro un suo altro assistito come Bryan Cristante.

L’Inter però rimane ferma sulle sue posizione e pretende 45 milioni cash per la cessione del giocatore alla Roma. Secondo la rosea inoltre, il club di viale della Liberazione avrebbe infatti fissato due prezzi distinti per il cartellino di Frattesi: per concorrenti come Juventus e Napoli che si sono dette interessate la richiesta è infatti addirittura di 70 milioni di euro.