Sirene dalla Premier League per Inzaghi: ecco cosa è emerso

Tornano a farsi vive le voci sull’interesse verso Simone Inzaghi da parte dei top club inglesi che puntano al tecnico dell’Inter come una delle prime scelte per la loro panchina. Nei mesi scorsi si era già vociferato del Manchester United e del Liverpool, prima che questi ultimi prendessero l’olandese Arne Slot.

Adesso, secondo quanto scritto da Tuttosport nella sua edizione odierna, il nuovo club di Premier League che ha messo nel mirino Simone Inzaghi sarebbe l’Arsenal. L’attuale manager dei londinesi è Mikel Arteta che però è conteso anche lui da altri top team e potrebbe pensare di accettare una nuova sfida.

Il Manchester City ritiene infatti che Arteta possa essere il perfetto dopo Pep Guardiola e anche due potenze straniere come PSG e Real Madrid hanno fatto dei pensieri sullo spagnolo. L’Arsenal di conseguenza ha inserito il nome di Inzaghi in cima alla sua lista obiettivi per la panchina.

Dal canto suo il tecnico nerazzurro ha sempre detto di vedersi bene a lungo alla guida dell’Inter ma, come sottolinea il quotidiano piemontese, una ricca proposta da una delle squadre migliori della Premier League potrebbe farlo vacillare e fargli prendere seriamente in considerazione questa idea.