Blitz in corso, SCAMBIO e cessione di Frattesi: sta accadendo ora

Il destino di Davide Frattesi sembra ormai essere segnato e il suo futuro all’Inter ormai compromesso data la sua voglia di giocare con maggiore continuità di quanto non fatto negli ultimi mesi con i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport è andato in scena oggi un blitz della Roma che ha incontrato a Milano gli agenti del giocatore per cercare di anticipare la concorrenza che è molto nutrita. La richiesta dell’Inter rimane sui 45 milioni di euro e per questo non sarà facile trovare un’intesa già ora a gennaio.

Il club giallorosso tuttavia sta comunque facendo un tentativo e – sempre secondo quanto riportato da Sky Sport – vorrebbe inserire nell’affare Bryan Cristante per sopperire almeno numericamente alla partenza di Frattesi in vista della seconda metà di stagione.