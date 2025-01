Frattesi, autostrada verso Napoli: in arrivo i soldi per convincere l’Inter

Nella giornata di oggi i colleghi di Sky Sport hanno raccontato dell’interessamento del PSG per Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli per il quale ci sono stati problemi in sede di rinnovo e questo ha portato alla scelta della società di sedersi al tavolo per un suo addio.

Il cartellino del georgiano viene valutato almeno 80 milioni di euro e questo eventuale grosso incasso permetterebbe al Napoli di ottenere un bel bottino per reinvestire sul mercato in entrata. Uno dei nomi che viene accostato con maggiore insistenza agli azzurri è quello di Davide Frattesi dell’Inter.

Il centrocampista nerazzurro è ormai noto a tutti che vorrebbe cambiare squadra in questo 2025 anche se il club non vorrebbe privarsene ora a metà stagione ma piuttosto in estate, su di lui ci sono gli occhi anche della Roma e di altri club stranieri.

Se il Napoli però dovesse cedere davvero in questa sessione invernale di mercato il cartellino di Kvaratskhelia, ecco che potrebbe presentarsi dall’Inter con una giusta offerta per far vacillare Marotta e Ausilio. La richiesta dei dirigenti nerazzurri è di 45 milioni di euro per avere il cartellino di Frattesi, un giocatore che piace molto al tecnico azzurro Antonio Conte.