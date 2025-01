Marotta vuole riprovare un nuovo COLPO a zero nel 2025

Negli ultimi anni Giuseppe Marotta ha abituato i tifosi dell’Inter ad acquisti a parametro zero di alto livello, basti pensare ad alcuni nomi come ad esempio Henrikh Mkhitaryan, André Onana oppure i più recenti Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Il presidente nerazzurro è infatti un uomo molto abile a fiutare le occasioni e a muoversi con i tempi giusti per convincere i migliori giocatori in scadenza di contratto (e i loro entourage) a trasferirsi nell’Inter, permettendo così alla società di risparmiare l’investimento per il cartellino.

Nel 2025 Marotta potrebbe tentare un altro colpo di questo genere per regalare ad Inzaghi un elemento importante per la sua rosa senza spendere un euro di cartellino e in tal senso ci sono già alcuni nomi appuntati sul taccuino suo e del DS Piero Ausilio.

Il primo è naturalmente quello di Jonathan David, centravanti canadese oggi in forza al Lille che da diversi mesi viene accostato a tantissimi big club speranzosi di poterlo mettere sotto contratto visto che è giovane e di grande talento ma con una concorrenza alta così non sarà facile convincere lui e i suoi agenti senza offerte faraoniche.

La Gazzetta dello Sport nelle scorse ore ha poi rilanciato i nomi di due centrocampisti di alto livello per l’Inter come possibili colpi a parametro zero. Si tratta di Frank Anguissa e di Joshua Kimmich, mediani in scadenza rispettivamente con Napoli e Bayern Monaco che permetterebbero all’Inter di fare un gran bell’innesto a parametro zero.

Infine, secondo Tuttosport, i nerazzurri stanno seguendo anche i progressi di crescita di Devyne Rensch, terzino destro dell’Ajax che anche lui va a scadenza nel 2025 con i Lancieri. Questo sarebbe un acquisto che rispetterebbe in pieno le linee guida di Oaktree in quanto è giovane (essendo un classe 2003), talentuoso e futuribile.