Kimmich obiettivo con concorrenza: ultimatum del Bayern sul rinnovo

Uno dei nomi più grossi che sono stati accostati all’Inter per questo 2025 è quello di Joshua Kimmich, mediano del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca che è uno dei veri e propri migliori giocatori del suo ruolo in tutta Europa.

A 29 anni il tedesco è in scadenza di contratto a fine stagione con il Bayern e la dirigenza dei bavaresi ha fatto sapere al giocatore e al suo entourage che vuole una risposta definitiva sulle sue intenzioni per futuro entro il mese di gennaio, come riporta Sky Sport DE. Tuttavia Kimmich non ha ancora le idee chiare su quale strada prendere la prossima stagione e vuole valutare tutte le opzioni.

La scelta per il centrocampista o difensore della Germania non è effettivamente di poco conto perché sono molti i club interessati a lui. In Italia, come ha riportato qualche giorno fa La Gazzetta dello Sport, c’è l’Inter di Beppe Marotta che sogna un altro importantissimo colpo a parametro zero.

Dall’estero invece, sempre secondo Sky Sport DE, ci sono diverse proposte dai top club spagnoli e inglesi che sono probabilmente anche quelli disposti ad offrire ingaggi migliori. Il Bayern Monaco ovviamente resta candidato con la sua offerta di rinnovo pronta.