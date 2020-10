L’Argentina batte la Bolivia 2 a 1, Lautaro Martinez grande protagonista: gol e assist

E’ uno dei grandi protagonisti di questa Inter e non solo. Lautaro Martinez è al centro del progetto di Antonio Conte, che ha voluto fortemente la sua permanenza a Milano, nonostante il pressing insistente del Barcellona. Questa sera il Toro è sceso in campo per la sua Nazionale, in una gara contro la Bolivia valida per le qualificazioni della Coppa del Mondo.

L’attaccante nerazzurro ha siglato il gol del momentaneo pareggio. Al minuto 45, infatti, è stato autore di un’azione personale e ha saputo cogliere un errore difensivo prima di mettere la palla alle spalle del portiere. La Bolivia era passata in vantaggio al minuto 24, grazie al gol di Marcelo Moreno. Joaquin Correa al 79′ ha poi messo la parola fine al match, siglando la rete del definitivo 2 a 1. Lautaro è stato sostituito ad una manciata di minuti dal fischio finale.

