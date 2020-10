Lautaro dopo il gol alla Bolivia: “Felici per la vittoria, qui era difficile. E’ una squadra nuova, puntiamo in alto”

E’ stato Lautaro Martinez uno dei protagonisti della vittoria dell’Argentina nell’importantissimo impegno di questa notte contro la Bolivia. Un match come sempre molto complicato per via dell’altitudine cui si gioca la gara, ma che alla fine gli uomini. di Lionel Scaloni sono riusciti a vincere. Dopo lo svantaggio iniziale, infatti, l’Albiceleste ha prima risposto con una rete fortuita del centravanti dell’Inter, arrivata grazie ad un rimpallo al termine di un’azione personale, e poi a 15′ dalla fine con il gol della vittoria definitiva firmato dal laziale Correa.

Queste le parole di Lautaro Martinez rilasciate a fine gara: “Ovvio che possiamo vincere anche ad alta quota. Avevamo già pensato a quello che significava per noi, per tutto quello che era successo negli anni precedenti. Non nego che è difficile giocare qui, cambia molto rispetto al normale, però questa è una squadra nuova, una squadra giovane e con esperienza con calciatori come Leo Messi o Nico Otamendi. Oggi hanno dato tutto. E’ grazie a loro, perché Messi andava continuamente a lottare di testa, correre, fare pressione. Si sono dette molte cose, però siamo completamente concentrati e sappiamo che dobbiamo vincere e portare l’Argentina in alto. Sapevamo sarebbe andata così, loro con il possesso e noi cercando di non affondare perché non siamo abituati a questo gioco. Ma credo che al di là di quello che significa giocare qui, la nostra squadra ha dimostrato molto cuore e testa per non lasciare giocare il rivale, una cosa che fa molto bene in campo, e siamo felici per questo”.

