GdS – Inter, stop alla bolla di Appiano: domani tamponi per tutta la squadra

E’ stata sospesa nella mattinata di ieri la bolla di Appiano Gentile per quanto riguarda i quattro calciatori nerazzurri risultati per l’ennesima volta negativi ai tamponi effettuati. Si tratta di Handanovic, Padelli, Darmian e Ranocchia, i quali hanno potuto così fare rientro presso le proprie abitazioni e lasciare dopo diversi giorni il Centro Sportivo Suning. Bolla che, come specificato da La Gazzetta dello Sport, prosegue invece per tutto lo staff tecnico di Antonio Conte.

I quattro calciatori, che ieri mattina hanno ricevuto l’ok a lasciare la Pinetina, dovranno comunque proseguire l’isolamento fiduciario a casa, potendo spostarsi quotidianamente per gli allenamenti. Nella giornata di domani finalmente ad Appiano Gentile si rivedranno tutti i calciatori partiti la scorsa settimana per le rispettive nazionali, una volta conclusi gli ultimi impegni con le gare di questa sera. E, a 48 ore dal derby tra Inter e Milan, verrà effettuato un nuovo giro di tamponi per tutti, nella speranza che non ci siano più altre spiacevoli sorprese…

