L’assurda polemica su Rose Villain a Sanremo e l’Inter in Serie B

Nelle scorse ore, direttamente da Sanremo, Rose Villain è stata attaccata da alcuni tifosi dell’Inter per una risposta data sul club nel corso di un’intervista rapida e dai toni distesi ai microfoni di 1vs1.

Oltre ad essere una famosissima ed apprezzata cantante, tra il popolo interista è anche nota per la sua fede nerazzurra. Anche per questa ragione, Rose Villain ha partecipato insieme a Tananai e Madame alla realizzazione del brano ‘Ho fatto un sogno’ promosso dall’Inter lo scorso aprile per celebrare la vittoria dello Scudetto della seconda stella.

Alla domanda “Se ti dicessero che vinci Sanremo, ma l’Inter va in Serie B?”, Rose Villain – com’era lecito aspettarsi da un’artista che partecipa e sogna di vincere la massima rassegna canora del nostro paese – ha risposto: “Mi spiace per l’Inter (ride, ndr). Forza Inter, eh. Però ciao”.

Da questo passaggio, ecco che sui social si è scatenata l’ira di alcuni utenti verso la cantautrice, molti dei quali indignati proprio in virtù della presenza di Rose Villain nella canzone ufficiale composto lo scorso aprile. Una polemica un po’ fine a se stessa, sia per il contesto in cui è nata, ma soprattutto perché la sua comprensibile preferenza verso la vittoria di Sanremo non mette comunque in discussione il suo interismo.