L’Inter vola in Youth League: le squadre rimaste in corsa per la vittoria

Si svolgerà domani – venerdì 14 febbraio – alle ore 13 a Nyon il sorteggio per gli ottavi di finale di Youth League, ovvero il massimo torneo europeo di carattere giovanile. L’Inter fino a questo momento è stata tra le squadre protagoniste e ha vinto tutte e sette le partite disputate in questa prestigiosa competizione.

I nerazzurri sono infatti stata l’unica partecipante a vincere tutte e sei le partite del girone e poi si sono replicati martedì battendo 3-1 il Lille nei sedicesimi. Ora sono rimaste soltanto 16 squadre a contendersi la vittoria finale e domani nel sorteggio l’Inter di Andrea Zanchetta scoprirà il prossimo avversario.

Come di consueto il torneo si concluderà con una final-four che si disputa in campo neutro a Nyon tra il 25 e il 28 aprile. Il primo passo per raggiungerla sarà però quello di vincere il turno degli ottavi di finale da disputare tra il 4 e il 5 marzo.

Dall’urna di Nyon domani i nerazzurri di Andrea Zanchetta potranno pescare una delle seguenti squadre: Atalanta, Stoccarda, AZ Alkmaar, Bayern Monaco, Hoffenheim, Sturm Graz, Sporting, Salisburgo, Barcellona, Manchester City, Real Madrid, Trabzonspor, Olympiacos, Aston Villa, Atletico Madrid.