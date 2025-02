Thuram si allena ancora a parte: le ultime verso Juve-Inter

Domenica sera per l’Inter e per tutti i suoi tifosi andrà in scena una partita mai banale e che vale tantissimo per tutti quanti, si tratta del derby d’Italia da giocare sul campo della Juventus. Questa sfida nessuno la vuole mai saltare vista la sua importanza ma Inzaghi deve fare i conti con alcuni problemi di infortuni.

Nell’ultima gara dei nerazzurri a San Siro, si è fatto male Marcus Thuram che è uscito nel corso del primo tempo nella vittoria contro la Fiorentina. Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, questa mattina ad Appiano Gentile l’attaccante francese non si è allenato con il resto del gruppo.

Thuram ha infatti svolto del lavoro personalizzato, al pari di un altro attaccante acciaccato come Marko Arnautovic. Le due punte dell’Inter stanno migliorando e faranno di tutto per esserci nella super sfida di domenica sera contro la Juventus all’Allianz Stadium ma non ci sono ancora certezze in merito.