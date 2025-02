Addio Inter, ha scelto il Barcellona: confermato il colpo a zero

Negli ultimi anni l’Inter ha spesso abituato i suoi tifosi a tanti colpi a parametro zero che hanno permesso a Simone Inzaghi di lavorare con dei giocatori esperti e già affermati. Tuttavia, con l’insediamento societario di Oaktree questa politica è leggermente cambiata e in casa nerazzurra ora si cercano profili giovani e di talento che possono crescere negli anni futuri.

Nonostante ciò nei mesi scorsi l’Inter ha provato a lungo a fare una giusta offerta a Jonathan Tah che potesse convincerlo a trasferirsi in Serie A. Il forte centrale tedesco ha il contratto in scadenza a fine stagione con il Bayer Leverkusen e ci sono state tante società che lo hanno cercato con insistenza negli ultimi mesi. Ora però sembra arrivata la sua decisione definitiva per l’estate 2025.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, però adesso la sua scelta sarebbe ricaduta sul Barcellona. Tah vuole infatti indossare la divisa blaugrana e ha rifiutato le altre proposte che gli sono arrivate da club differenti e ha anche declinato le diverse offerte che il Bayer Leverkusen gli ha fatto per rinnovare. Il prossimo anno il centrale tedesco dovrebbe quindi vestire la maglia della formazione catalana.